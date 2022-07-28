Talas, kendi yollarını kendi çiziyor

Başkan Yalçın, alınan araçla ilçenin 265 km yolunun yıl sonuna kadar boyanacağını kaydetti.

Başkan Yalçın'a başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesindeki aracın çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin artık kendi yollarını kendisinin boyamaya başladığını söyledi.

DAR ALANDA ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ

Saatte 20 kilometre hızla gidebilen makinenin, 100 litre sentetik yol boyası ve 30 kilogram cam tozu ile yol çizgisi atabilme kapasitesine sahip olduğunu belirten Başkan Yalçın, yollarda eksen çizgisi (orta), banket şeridi (sağ-sol) ve kavşak çizgilerinin (kama) boyanmasında kullanılan aracın küçük ebatta olmasının da avantaj olduğunu kaydetti.

Daha önce dışarıdan hizmet alımı yoluyla yapılan yol çizgi çalışmalarının, bu araçla belediye tarafından daha hızlı ve pratik olarak sürdürüldüğünü belirten Başkan Yalçın, bir depoyla 5 km yol çizebilen aracın, günlük 20 km yolu boyama kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Kısa süre önce alınan aracın şu ana kadar 30 km yol boyadığını anlatan Başkan Yalçın, sene sonuna kadar 15 bin ton boya kullanarak ilçe yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini sözlerine ekledi.

BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Adem Üşgün isimli vatandaş ise Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Belediyenin her alanda güzel çalışmalar yaptığını söyleyen Üşgün, yol çizgilerinin yenilenmesiyle de daha güvenli trafik akışı sağlanacağını kaydetti.