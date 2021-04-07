Talas maskot bando çocuklara moral oldu

Talas Belediyesi, Kanser Haftası nedeniyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ)'nde kanser tedavisi gören çocuklara hastane bahçesinde maskot bando ile mini bir konser verdi. Konseri pencereden izleyen çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler verildi.

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle ERÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde gerçekleşen organizasyonla tedavi gören çocuklara ve ailelerine farklı bir gün yaşatıldı. Çocuklar, Talas Belediyesi Maskot Bando Takımının çaldığı müziklerle eğlendi ve moral buldu.

“YALÇIN BAŞKAN'IN DESTEKLERİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ”

Düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, etkinlikle tedavi gören çocuklara büyük moral sağlandığına dikkat çekti.

“Müziği duyan tüm çocuklarımız camlara döküldü” diyen Karakürkçü, “Bugün burada toplandık, sağ olsunlar Talas Belediyesi'nin katkılarıyla, çocuklarımızı bir nebze olsun güldürebilmek için böyle bir etkinlik düzenlendi. Ben Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu dönem içerisinde böyle bir destek çok önemli.” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan onkoloji hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Ekrem Ünal da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, “Hakikaten biz, Mustafa Yalçın Başkanımızın her türlü desteğini görüyoruz. Hem yeni yapılan binada hem buradaki etkinlikte ve diğer birçok konuda hep yanımızda hissettik. Gerçekten çok teşekkür ederim.” dedi.

“TEŞEKKÜRLER BAŞKAN AMCA!”

Tedavi gören çocuklar da maskot bandonun konserinden duydukları memnuniyeti “Teşekkürler Başkan Amca!” sözleriyle dile getirdi. Çok sevindiklerini ifade eden çocuklar, hediyeler ve etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Öte yandan ebeveynler de çocuklarının bu etkinlikle moral bulduklarını söyledi. Başkan Yalçın'ın kendileri hatırladığı için çok mutlu olduklarını belirten ebeveynler, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Etkinlik sonunda tedavi gören çocuklara kitap, kıyafet ve oyuncaktan oluşan hediyeler verildi.