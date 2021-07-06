Talas Meclisi Temmuz toplantısını gerçekleştirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde bulunan 12 madde görüşülerek karara bağlandı. Belediye tarafından yapılan sosyal donatıları içeren projeler oy birliğiyle meclisten geçerken, imar ve mali konuları içeren çeşitli maddeler de oylanarak karara bağlandı.

Ayrıca Talas Belediyesi tarafından yaptırılması planlanan Karamercan Kütüphanesi için de hayırsever Mehmet Karamercan ile protokol yapılması ve 1500 metrekare alana sahip yaşlı bakım evi için protokol imzalanması da alınan kararlar arasında yer aldı.