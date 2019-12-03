Talas Meclisi'nde Hem Gündem Hem Meşveret

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen 2019 yılının son meclis toplantısında ilk olarak Enerji Kentleri Birliği'ne üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimle Alaaddin Canipek'in asil, Kerem Özden'in ise yedek üye olarak Enerji Kentleri Birliği'nde Talas'ı temsil etmesi karara bağlandı.

Çeşitli imar plan değişikliklerinin incelenmek üzere komisyona havale edildiği meclis oturumunda ayrıca bazı imar ve bayındırlık komisyon kararları da görüşülerek kabul edildi.

EĞİTİME KATKI

Öte yandan meclis oturumunda ele alınan bir başka gündem maddesi ise Mürüvvet Kibaroğlu'nun, yaptırılacak bir okula isminin verilmesine karşılık 200 bin lira şartlı bağışta bulunması oldu. Bu madde de oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe konuldu.

Talas Belediye Meclisi, rutin meclis gündemlerinin dışında çeşitli konularda meşveret ortamına da imkan sağlıyor. Bu çerçevede Kamber Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tuncay Gökdemir, gündem dışı yaptığı konuşmada, elma üreticiliğine nasıl başladığını ve nasıl verimli sonuçlar elde ettiğini anlattı.

Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen dünyanın en büyük tarım fuarlarından birisi olan Growtech Tarım Fuarı'na götürdüğü kafiledeki çiftçilerden birisi olan Gökdemir, uyguladığı yöntemle elma üretiminde önemli ölçüde verimi artırdığını söyledi.

“UFUK AÇICI OLDU, BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Tarım Fuarı organizasyonu için ‘ufuk açıcı' nitelemesi yapan elma üreticisi Gökdemir, “Antalya'daki tarım fuarına gittiğimizde fark ettik ki tüm katılımcılar Ziraat Odaları veya Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından getirilmiş. Biz ise Talas Belediyesi'nin desteği ile fuara katıldık. Bu nedenle de belediyemizle gurur duyduk. Çok önemli ve verimli bir inceleme gezisi oldu. Ufkumuzu açtı diyebilirim. Buradan bir kez daha başta Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi.