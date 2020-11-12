Talas Millet Bahçesi'ne onay müjdesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan protokol onayının geldiğini söyledi.

Başkan Yalçın, 100 bin metrekarelik bir alanın yeşil alan olmasını ve içerisinde okul yapılmasını kapsayan Talas Millet Bahçesi Projesi ile ilgili gelinen son aşama hakkında açıklamalarda bulundu.

“TALAS'A GÜZEL BİR KAZANIM OLACAK”

Ön görüşmelerin ardından konuyla ilgili güzel bir haber geldiğini belirten Başkan Yalçın, “Bugün güzel bir haber aldım. Çok mutlu oldum. İl Jandarma Komutanımız, Talas Millet Bahçesi'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan protokol onayının geldiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde Vali Bey ile de protokol imzaladıktan sonra Millet Bahçesi'nin yapımına geçeceğiz. 100 bin metrekarelik bir alanın Talas'a yeşil alan olarak katılması hakikaten güzel bir kazanım olacak. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız tamamlanır.” dedi.

Başkan Yalçın, millet bahçesi yapımıyla ilgili Ankara'da kısa süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin ile temaslarda bulunmuştu.