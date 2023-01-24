Talas Musiki Cemiyeti'nde bağlama kursu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2020 yılında hizmete sunulan Talas Musiki Cemiyeti'nde gençler ve yetişkinler için bağlama kursu açıldı.

Talas'ın tarihi yerlerinden Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı Ali Saip Paşa Sokağındaki Talas Musiki Cemiyeti'nde verilecek bağlama kursuna 20 yaş üzeri herkes kayıt yaptırabilecek.

KADINLARA ÖZEL SAATLER

İki grup halinde düzenlenecek kursun kadınlara yönelik kısmı hafta içi 13.30-16.00 saatleri arasında olacak. Hafta sonu grubu ise 09.00-16.00 saatleri arasında eğitim alacak.

Kursa kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyenler mesai saatleri içerisinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilir.