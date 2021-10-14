Talas Musiki Cemiyeti'nden hicaz faslı

Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikle ünlü Tanburi Tevfik Soyata öncülüğünde birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği fasıl icra edilirken, aynı zamanda musiki kursu da veriliyor. Kiçiköy Mahallesi'ndeki Talas Musiki Cemiyeti'nde verilen musiki kursuna katılan sanatseverler, unutulmaz eserleri seslendirirken diğer yandan da musikinin inceliklerini öğreniyor.

Konuyla alakalı bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın genel manada sanatın, özelde ise musikinin çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bir milletin, bir toplumun en önemli varlık göstergelerinden biridir sanat. Musiki de sanat dünyamız açısından çok önemli bir yere sahip. Bu düşünceden hareketle hayata geçirdiğimiz Musiki Cemiyetimiz pandemi döneminin ardından yeniden çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda da hicaz faslı icraları gibi etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Tüm sanatseverleri bu faaliyetlerimize davet ediyor ve kendilerine başarılar diliyorum” dedi.