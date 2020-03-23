Talas Örnek Oldu

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmasını istediği Vefa Sosyal Destek Grubu Talas'ta hayata geçirildi. Kısa sürede kurularak faaliyetine başlayan Talas Sosyal Destek Grubu, diğer yerleşim yerleri için de örnek oldu.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güneş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra ilçede görev yapan çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılar neticesinde Talas Vefa Sosyal Destek Grubu kurularak hızlı bir şekilde uygulamaya konuldu.

KRİZ MERKEZİ ESMA HATUN TESİSLERİ

Talas Belediyesi Esma Hatun Tesisleri'nin kriz merkezi olarak konuşlandırıldığı Vefa Sosyal Destek Grubu, 7 gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında, talepte bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlığı olanların market ihtiyaçlarını adreslerine teslim ediyor.

112'ye gelen başvuruların Talas Belediyesi Esma Hatun Tesisleri'ndeki görevlilerce değerlendirilip gruba katılan marketlere yönlendirilmesiyle siparişler, güvenlik güçleri nezaretinde evlere teslim ediliyor. Ödemeler ise, siparişi getiren marketler tarafından tahsil ediliyor. İlçe genelindeki marketlerin katılımıyla oluşturulan gruba, isteyen marketler de süreç boyunca dahil olabilecek.

Kırsal mahallelerde muhtarların yürüteceği süreçte tüm sipariş teslimatları Talas Belediyesi araçlarıyla yerine getirilecek. Gruba dahil olan marketler, kendi özel direk sipariş hatlarına gelen talepleri kendi araçlarıyla teslim edebilecek.

“ÖNEMLİ OLAN HERKESİN NE YAPACAĞINI BİLMESİ”

Talas Belediyesi Esma Hatun Tesislerinde oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Vefa Sosyal Destek Grubunu hızlıca kurarak hayata geçiren örnek bir ilçe olduklarını ifade ederek, “Kaymakamlık, Belediyemiz, emniyet, jandarma, Kızılay, AFAD ve marketlerle birlikte Talas Vefa Sosyal Destek Grubu'nu kurduk. Burada önemli olan herkesin ne yapacağını biliyor olmasıydı. Bunu hızlı şekilde yerine oturtmuş olduk. Herkes ne yapacağını bilirse başarılı olunur, aksi takdirde kaos çıkar.” dedi.

Yaşanan bu süreçte yaşlılara daha hoşgörülü ve anlayışlı yaklaşılması gerektiğinin de altını çizen Başkan Yalçın, yaşlılarımız bu aralar kendilerine yapılan muamelelere tepki gösteriyorlar. Toplumun en üstünde tutulan, her daim saygı ve sevgiyle karşılanan yaşlılarımız bu süreçte ‘evden çıkma' denilince ‘bizi ölüme mi terk ediyorsunuz?' diye tepki veriyorlar. O yüzden telefonla görüştüğünüzde olsun, sipariş götürdüğünüzde olsun böyle tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Bu tepkilere hoşgörü ile yaklaşmanızı ve alttan almanızı istiyorum.” diye konuştu.

Başkan Yalçın son olarak da görev yapan herkese öncelikle kendi sağlıklarını korumaları gerektiğini hatırlattı.