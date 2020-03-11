Talas, robotik kodlama evi açıyor

Bilim ve Teknoloji Haftası münasebetiyle Talas Belediyesi tarafından bu alanda yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın, icat yarışması, akıl ve zeka oyunları eğitimi, robotik kodlama gibi konularda faaliyetler yürüttüklerini belirterek, “Bilim ve teknoloji çağındayız. Başta çocuklarımız olmak üzere herkes kendini buna göre hazırlamalı. Biz de Talas Belediyesi olarak bu konuda önemli işlere imza atıyoruz. Bunların başında İcat Yarışması geliyor. Hem çocuklarımızı hem de bir buluşu, bir icadı olan vatandaşlarımızı teşvik etmek amacıyla ‘Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla icat yarışması düzenledik. Her yaştan 85 proje başvuru yaptı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz yarışma ile dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz” dedi.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTİMİ

7-14 yaş grubu çocuklara yönelik zeka ve akıl oyunları eğitimlerinin devam ettiğini de vurgulayan Başkan Yalçın, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sömestr tatilinde 7-10 yaş arası çocuklarımıza yönelik akıl ve zeka oyunları eğitimi düzenlemiştik. Bunu şimdi genele yaydık ve 7-14 yaş arası çocuklarımızı için her hafta sonu akıl ve zeka oyunları eğitimine tabi tutarak zihinsel gelişimlerine kapı aralıyoruz” diye konuştu.

ROBOTİK KODLAMA EVİ AÇILIYOR

Bu konuda hayata geçirecekleri en önemli projelerden birisinin de Robotik Kodlama Evi olacağının altını çizen Başkan Yalçın, 8-15 yaş grubu öğrencilere STEM eğitimi vereceklerini kaydederek, “Dünyada robot geliştirme teknolojisinde hızlı bir ilerleme yaşanıyor. Dünyaya ayak uydurmak zorundayız ve bu alanda da ülkemizde önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de Talas Belediyesi olarak çocuklarımıza robot yapımı konusunda bilgi ve eğitim verecek bir merkezi hayata geçirmek üzereyiz. Burada çocuklarımıza programlama dili ve günlük yaşantımızda robotlardan faydalanma gibi konularda eğitim verilecek. Ayrıca STEM adı verilen ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birlikte hareket etmesiyle eldeki malzemelerden maksimum faydayla araç gereç yapma konusunda uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek” dedi.

Başkan Yalçın, tamamlanma aşamasına gelen Robotik Kodlama Evi'nin önümüzdeki günlerde hizmete sunulacağını da sözlerine ekledi.