Talas Rüzgarlı caddesinde komple bakım yapılıyor

İlçenin pek çok noktasında yollar, baştan aşağı yenilenerek ulaşım ağı daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Talas'ın önemli arterlerden olan Rüzgarlı Caddesi de alt ve üst yapısıyla yenilenerek kullanıma açıldı. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarıyla birlikte elektrik ve telekom altyapısının yenilenmesinin yanı sıra çevre düzenlemeleri ve kaldırım çalışmaları da yapılan caddede eski asfalt tamamen sökülerek sıcak asfalt serildi.

Uzun yıllardır bu denli kapsamlı çalışma yapılmayan 700 m uzunluğundaki Rüzgarlı Caddesi'nde bin 400 ton sıcak kullanıldı.