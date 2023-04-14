Talas Şehit Abdullah Şaştım Ortaokulu, Türkiye yarı finalinde yer alacak

Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol Grup müsabakalarında aldığı sonuçlar ile başarılı olan Talas Şehit Abdullah Şaştım Ortaokulu, Türkiye yarı finallerinde yer alma hakkı elde etti.

10-13 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol Grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Talas Şehit Abdullah Şaştım Ortaokulu, gruptan çıkmayı başararak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yarı final maçlarının tarih ve merkezleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.