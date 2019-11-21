Talas, Şehit Ailelerini Diyarbakır'a gönderdi

Talas Belediyesi, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ne destek olmak isteyen Kayserili Şehit Annelerini Diyarbakır'a gönderdi.

Diyarbakır Anneleri'nin, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde başlattığı eyleme bir destek de Kayserili Şehit Anneleri'nden geldi. Diyarbakır Anneleri'nin yanında olduklarını göstermek isteyen Şehit Anneleri, Talas Belediyesi önünden yola çıktı.

Talas Belediyesi'nin destekleri ile Diyarbakır'a hareket eden Kayserili Şehit Anneleri, 3 Eylül'den bu yana ‘evlat nöbeti' tutan ailelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade ederek, “Kayserili Şehit Anneleri olarak Diyarbakırlı anaların yanında olduğumuzu göstermek için yola çıkıyoruz. Her anne için evladı kıymetlidir. Biz kıymetlilerimizi bu vatan için toprağa verdik. Diyarbakırlı analar da şu anda bizim gibi evlat acısı yaşıyorlar. Bu acıyı dindirmek için de günlerdir mücadele veriyorlar. Biz de şehit anneleri olarak sonuna kadar onların yanındayız. Bu vatan bizim, bu vatan hepimizin. Birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamak adına mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bize bu konuda destek olan ve Diyarbakır'a gitmemize imkan sağlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a özellikle teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.