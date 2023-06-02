Talas Sporcu Fabrikasına kayıtlar başladı

Talas Belediyesinin çocukları sporla buluşturmak ve yetenekli gençleri keşfetmek amacıyla kurduğu Sporcu Fabrikası'na kayıtlar başladı.

Basketbol, karate, güreş, masa tenisi, taekwondo ve futbol branşlarında ücretsiz olarak verilecek kurslarda çocuklar hem spor yapacak hem de yaz dönemini verimli geçirecekler. Toplam 6 branşta sporcu yetiştiren kurslara kayıt yaptırabilecek yaş aralıkları şu şekilde: Basketbol, karate, güreş, masa tenisi ve taekwondo alanlarına 2007 ile 2015 yılları arasında doğumlu gençler başvurabilecekken, futbola ise 2010 ile 2016 yılları arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Yukarı Talas'ta bulunan eski Amerikan Koleji içindeki Talasgücü Belediyespor Kulübü'ne yapılacak başvurular için gerekli belgeler ve detaylı bilgi 0543 652 34 31 ve 0538 595 23 44 numaralı telefonlardan alınabilir.