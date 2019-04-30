İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Talas Toki Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu Hentbol Çalışmalarına Başladı

Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu hentbol çalışmalarına yeniden başladı.


Geçen yıllarda Kayseri'yi hentbolde kız ve erkek takımı olarak başarılı bir şekilde temsil eden ve milli takımlara sporcu kazandıran Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya ve okulun beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Dilci Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulunda çalışmalara yeniden başladı.


Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Dilci, "Okulumuz hentbol branşında başarılı olan bir okul. Okulumuzda yeniden seçmeler yaptık ve çalışmalara başladık. Hedefimiz yeniden Kayseri'yi başarılı bir şekilde temsil etmek. Antrenörümüz Levent Kaya ile belirleyeceğimiz kulüpte müsabakalara çıkacağız" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.