Talas Toki Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu Hentbol Çalışmalarına Başladı

Geçen yıllarda Kayseri'yi hentbolde kız ve erkek takımı olarak başarılı bir şekilde temsil eden ve milli takımlara sporcu kazandıran Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya ve okulun beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Dilci Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulunda çalışmalara yeniden başladı.

Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Dilci, "Okulumuz hentbol branşında başarılı olan bir okul. Okulumuzda yeniden seçmeler yaptık ve çalışmalara başladık. Hedefimiz yeniden Kayseri'yi başarılı bir şekilde temsil etmek. Antrenörümüz Levent Kaya ile belirleyeceğimiz kulüpte müsabakalara çıkacağız" diye konuştu.