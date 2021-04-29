Talas vefa sosyal destek ‘Tam Kapanma'ya hazır

Konuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, Talas Vefa Destek Grubu olarak tam kapanma dönemine hazır olduklarını söyledi.

Talas Belediyesi Esma Hatun Sosyal Tesislerinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubundaki hazırlıklar hakkında bilgi alan Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek tam kapanma döneminde vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz olarak yerine getirmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

Talas Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşmak isteyen vatandaşlar 0352 437 37 33 ve 0533 151 24 49 numaralı telefonları arayabilir.

TALAS VEFA SOSYAL DESTEK 1 YILDIR GÖREVDE

İçişleri Bakanlığı talimatıyla kurulan ve pandeminin ilk günlerinden bu yana hizmetlerine aralıksız olarak devam eden Talas Vefa Sosyal Destek Grubu, salgınla mücadelede en önemli görevlerden birini üstlenmiş ve birçok vatandaşın ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmuştu.