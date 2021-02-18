Talas'a 12 okul daha kazandırılacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sosyal medya üzerinden başlattığı ‘Başkan Beyaz Masada' uygulamasıyla yine vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.

Başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, gelen bir soru üzerine Talas'a kazandırılacak olan eğitim yuvaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Yapımına başlanan, projelendirilen ve protokolü yapılan 12 okul olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, Talas'ın eğitim yönünden eksiksiz bir konuma gelmesi için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Çoğunluğu Mevlana Mahallesi'nde olmak üzere anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binaları kazandırılacağını kaydeden Başkan Yalçın, ‘Devlet-Millet' işbirliğinin en güzel örneklerinden olan bu okulları yaptıracak olan hayırseverlere de ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Yalçın programda ayrıca Gara Şehitleri'ni andı ve ardından İslam Alemi'nin kandilini tebrik etti.

Daha sonra toplu taşımadan park ve oyun gruplarına, kentsel dönüşümden kart dolum gişelerine kadar birçok konudaki soruları cevaplayan Başkan Yalçın, programın sonunda da iki yeni kitap tavsiyesinde bulundu.

Hüseyin Cömert'in “Kayseri'de İlk Nüfus Sayımı” ve Doç. Dr. Mustafa Işık'ın “Alimler Merkezi Kayseri” kitaplarını tanıtan Başkan Yalçın'a program boyunca da yapılan çalışmalardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi.