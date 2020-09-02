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Talas'a 17 park daha

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden parklarda incelemelerde bulundu.


Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden parkları gezen Başkan Yalçın, bölgeye 17 yeni park kazandıracaklarını söyledi. Daha yeşil ve yaşanabilir bir Talas için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Talasımıza yeni parklar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Bulduğumuz en ufak uygun alanı bile parka çevirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda Mevlana Mahallesi'nde yapımına başladığımız 17 yeni parkta sona yaklaştık. Bazılarını tamamlayıp hizmete sunduk ve bugün hemşehrilerimiz tarafından keyifle kullanıldığını gördük. Bu da bizi mutlu etti” dedi.


Başkan Yalçın Yeşil Yol ile de bu parkları birbirine bağlayacaklarını ve bölge sakinlerinin, sağlı sollu yeşillendirilmiş bir yolda yürüyüş yapmanın keyfine varacaklarını da sözlerine ekledi.


Gezi esnasında zaman zaman vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Başkan Yalçın'a çevre sakinleri de yapılan parklardan dolayı teşekkür etti.

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