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Talas'a 'Başarı Ödülü'

Talas Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Talas Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ‘Başarı Ödülü'ne layık görüldü.


Tarihi Kentler Birliği'nin Antalya'da gerçekleşen programının son gününde ödül töreni düzenlendi. Başarı ödülüne layık görülen Talas Belediyesi'nin ödülünü Başkan Mustafa Yalçın aldı. Ödülü Çekül Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu'ndan alan Başkan Yalçın, yaptığı kısa konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Belediyede 24. yılımı çalışıyorum. 22 yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptım. Ondan sonra Van'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum genel sekreteri olarak atandım. Şimdi de Kayseri Talas ilçe belediye başkanıyım. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. TKB ve Çekül bizim için hakikaten çok önemli. Bu ödülü belediye meclis üyemiz ve TKB üyesi Murat İlhan Bey ile birlikte alıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

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