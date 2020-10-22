İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Talas'a birlikte hizmet ediyoruz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Başkan Beyaz Masada’ uygulamasının Talas’a katkı sağlama ve birlikte hizmet etme yönünden anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Başkan Beyaz Masada' uygulamasının Talas'a katkı sağlama ve birlikte hizmet etme yönünden anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.


Sosyal medya üzerinden takipçileriyle bir araya gelmeye devam eden Başkan Yalçın, bu hafta da yeşil alandan toplu taşımaya, tablet desteğinden yol yapım ve asfalt çalışmalarına kadar birbirinden farklı birçok soruya cevap verdi.


Başkan Beyaz Masada uygulamasının Talas'a katkı sağlama ve birlikte hizmet etme anlamına geldiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, mesaj yazarak görüş, düşünce ve fikirlerini aktaran veya yapılması gereken bir çalışmayı hatırlatan herkese teşekkür etti.


7/24 KÜTÜPHANEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri programı hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, birçok hizmet ve yatırımla birlikte Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek toplu açılış töreniyle hizmete gireceğini kaydetti.


‘Uyumayan Kütüphane' olarak adlandırdıkları 7/24 Kütüphane hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, Kayseri'nin çok önemli bir merkeze kavuşacağının altını çizdi.


Programda ayrıca Başkan Yalçın'a yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı da çok sayıda tebrik, teşekkür ve takdir mesajı geldi. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Yalçın, Talas'ı daha iyi noktalara taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.