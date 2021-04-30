Talas'a yeni kütüphane çalışmaları tam gaz

Talas Belediyesi tarafından Kiçiköy Mahallesinde yer alan Altıntepe Camii'nin alt katında yapımı devam eden semt kütüphanesinin inşaatını gezen Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, mümkün olan en kısa sürede kütüphane çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunacaklarını belirtti.

Eğitim ve kültür alanına verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yalçın, “Bir yandan kütüphaneler açarak, bir yandan eğitim kurumlarımıza destek vererek ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek ilçemize yalnızca maddi olarak değil manevi olarak da hizmet etmeye devam ediyoruz. 6 ay önce hizmete açtığımız 7/24 Kütüphaneden sonra şimdi de Kiçiköy'e bir semt kütüphanesi kazandırmak üzereyiz. Talasımıza hayırlı olsun” dedi.