Talas'a yeni modern çok amaçlı çadırlar

Belediye meydanında kurulan çadırları inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, merkezi Ankara'daki Kızılay Genel Merkeziyle işbirliği yaparak Kayseri'de ilk kez kullanılmaya başlanılan çadırlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Palancıoğlu, dördü hava kanallı, dördü kubbeli olmak üzere toplam sekiz çadırın kullanıma hazır olduğunu belirterek, memnun kalınması durumunda sayının artacağını söyledi.

Hava kanallı çadırların 56 ve 37.5 metrekare, kubbeli çadırların ise 16 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, çadırların pratik ve yer kaplamayan kurulumu sayesinde apartman bahçelerine dahi konulabileceğini kaydetti.

Çadırların özel kumaştan üretildiğini anlatan Başkan Palancıoğlu, modeli sayesinde böylelikle yaz aylarında açılır pencereleri ile bunaltmayacağını ifade ederek şunları söyledi: “Kayseri'de belediyelerimiz cenaze hizmetlerinde güzel bir hizmet veriyor. Biz de Talas Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en acılı günlerinde en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Cenaze çadırları şehrimizde yaygın kullanılıyor.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, mevcut çadırların ağırlığı ve taşıma riskinden dolayı birçok kazaya sebebiyet verebildiğini anlatarak şöyle konuştu: “Özelikle rüzgârlı havalarda risk artıyor. Biz bu riski azaltmak ve konforlu bir hizmet verebilmek için Türk Kızılayı ile Ankara'da bir çalışma yaptık. Yurtdışına ithal edilen yerli üretim çadırları taziye çadırları olarak kullanmak üzere tasarlattık. Şehrimizde ilk defa belediyemizde bu çadırlar kullanılacak. Eğer memnun kalırsak bundan sonra taşıma çadırlar yerine yerinde pratik kurulabilen, konforlu ve güvenli olan bu çadırları kullanmaya başlayacağız. Allah kimseye acı gün göstermesin ama olduğunda da her zaman en iyi hizmeti vermek için hazırız.”