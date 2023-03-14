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Talasgücü 2 maçtır kazanamıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligde son oynadığı 2 maçta sahadan beraberlik aldı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, ligde son 2 maçını kazanamadı. Sarı lacivertliler oynadığı 2 maçtan sahadan beraberlik ile ayrılarak 2 puan topladı. Geride kalan 18. hafta sonunda 11 galibiyet ve 7 beraberlik alan Talasgücü Belediyespor, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Son 2 maçta kaybettiği 4 puanla lider Sincan Belediyespor'un 4 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, kalan haftalarda puan kaybetmek istemiyor. Şampiyonluk iddiasını ligin son haftasında kadar kovalayacak olan Talasgücü Belediyespor, bir birinden zorlu karşılaşmalar oynayacak. Talasgücü Belediyespor, ligin 19. haftasında Pazar günü deplasmanda Aksaray ekibi Eskil Beleediyespor'a konuk olacak.


Talasgücü Belediyespor'un son 2 maçında aldığı sonuçlar şu şekilde;


17. hafta Talasgücü Belediyespor 0-0 Ankara T.K.İ.


18. hafta Suvermez Kapadokya 1-1 Talasgücü Belediyespor

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