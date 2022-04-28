Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı

Ligi'ne yükselemeyen Talasgücü Belediyespor, 2'si play-off olmak üzere oynadığı 20 maçta 15 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sezonu istediği gibi noktalayamadı. Lig kapısından dönen sarı lacivertliler, 2'si play-off maçı olmak üzere 20 müsabakaya çıktı. 15 kez kazanan 2 beraberlik alan sarı lacivertliler, 3 kez mağlup oldu. 59 gol atan Talasgücü Belediyespor kalesinde ise 14 gol gördü.

Grup maçlarında 1 kez mağlup olan sarı lacivertliler, Mersin'de oynanan play-off maçlarında da 2 kez mağlup olarak hedefine ulaşamadı.