İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Talasgücü 3'de 3 yaptı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligde oynadığı 3 maçını kazanarak kayıpsız ilerliyor.


Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Ligde geride kalan 3.hafta sonunda 3 galibiyet alarak 9 puan liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor'da keyifler yerinde. Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve hedefi doğrultusunda ilerleyen sarı lacivertliler ligin 4.haftasında evinde Nevşehir ekibi Suvermez Kapadokyaspor'u konuk edecek. Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde sürdüren Talasgücü Belediyespor'da tek hedef 3 puan. Talasgücü Belediyespor'un ilk üç maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;


Abdulvahabi Gazispor 0-4 Talasgücü Belediyespor


Talasgücü Belediyespor 1-0 Develispor


Andırın Yeşildağspor 0-7 Talasgücü Belediyespor

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.