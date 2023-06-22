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Talasgücü Beeldiyespor'un rakipleri belli oldu

Talasgücü Belediyespor 2023-2024 sezonunda 1.

Grupta mücadele edecek.



TFF 3.Ligin yeni ekibi takımı Talasgücü Belediyespor'un yeni sezonda grubu ve rakipleri belli oldu. 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, Ankara JW Marriot Oteli'nde düzenlenen TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapıldı. TFF Yönetim Kurulu üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. TFF 3. Lig'de sezon, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir. Sezon Planlamaları ve Play-Off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecektir.


Talasgücü Belediyespor'un 3.Lig 1.Grupta mücadele edeceği rakipler şu şekilde;


52 Orduspor FK


Aliağa Futbol A.Ş


Artvin Hopaspor


Ayvalıkgücü Belediyespor


Edirnespor


Gümüşhane Sportif A.Ş


İnegöl Kafkasspor


Karabük İdman Yurdu


Kepez Belediyespor


Kırıkkale Büyük Anadoluspor


Küçükçekmece Sinop SK


Malatya Arguvan SK


Mardin 1969 SK


Tarsus İdman Yurdu

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