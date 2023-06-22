Talasgücü Beeldiyespor'un rakipleri belli oldu

Grupta mücadele edecek.

TFF 3.Ligin yeni ekibi takımı Talasgücü Belediyespor'un yeni sezonda grubu ve rakipleri belli oldu. 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, Ankara JW Marriot Oteli'nde düzenlenen TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapıldı. TFF Yönetim Kurulu üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. TFF 3. Lig'de sezon, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir. Sezon Planlamaları ve Play-Off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Talasgücü Belediyespor'un 3.Lig 1.Grupta mücadele edeceği rakipler şu şekilde;

52 Orduspor FK

Aliağa Futbol A.Ş

Artvin Hopaspor

Ayvalıkgücü Belediyespor

Edirnespor

Gümüşhane Sportif A.Ş

İnegöl Kafkasspor

Karabük İdman Yurdu

Kepez Belediyespor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Küçükçekmece Sinop SK

Malatya Arguvan SK

Mardin 1969 SK

Tarsus İdman Yurdu