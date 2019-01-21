Talasgücü Belediye-1970 Hisarspor: 4-0

Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında sahasında ağırladığı Niğde temsilcisi 1970 Hisarspor'u 4-0 yenerek ligin ikinci yarısına üç puan ile başladı.

Kadrosundan bazı oyuncuların transfer olması ve önemi birkaç oyuncununda sakatlığından sonra gençleşme yoluna giden Talasgücü Belediyespor, Atatürk Spor komleksi Yan açık Sahada ki maçı iyi başladı. Karlı bir zeminde ve soğuk havada oynanan karşılaşmada Sarı-Lacivertli takım 10. Recep Daylak ile 1-0 öne geçti. Kayseri ekibi 24. dakikada Furkan Özdemir ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skor ile tamamlandı. İkinci yarıya yine baskılı başlayan Talasgücü Belediyespor, 58.dakikada Mehmet Tahir Kalem ile farkı 3e çıkardı Karşılaşmanın skorunu 72.dakikada da Yusuf Eser'in penaltıdan kaydettiği gol belirledi: 4-0

Bu skor ile birlikte Talasgücü Belediyespor puanını 21'e çıkartarak 6. sıraya yükseldi. Öte yandan, karşılaşma ambulansın geç gelmesi nedeniyle 35 dakika geç başladı.