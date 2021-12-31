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Talasgücü Belediyespor 1 kırmızı, 28 sarı kartı gördü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, 1 kırmızı kart, 28 sarı kart gördü.


Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor'da keyifler yerinde. 9'da 9 yaparak ilk yarıyı yenilgisiz kapatan Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında 1 kırmızı kart ve 28 sarı kart gördü. Talasgücü Belediyespor'da Doğukan Çevik tek kırmızı kart gören oyuncu olurken en çok sarı kart gören isim ise kaptan Canberk Soykuvvet oldu. Talasgücü Belediyespor'da sarı kart ve kırmızı kart gören isimler şunlar;


Canberk Soykuvvet: 6 sarı


Yusuf Kılıç: 4 sarı


Ahmet Aydın: 4 sarı


Osman Buğra Uysal:4


Emrah Turan: 3 sarı


Tayfun Yanar: 2 sarı


Uğurcan Gülay: 2 sarı


Ramazan Taş: 2 sarı


Mustafa İlkay Kartal: 1 sarı


Doğukan Çevik: 1 kırmızı

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