Talasgücü Belediyespor 2 futbolcu ile anlaştı

BAL takımlarından Talasgücü Belediyespor, takım kaptanı Canberk Soykuvvet ve kanat oyuncusu Ramazan Taş ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "2 sezondur takımımızın formasını başarı ile terleten kaptanımız Canberk Soykuvvet ile yeniden anlaşma sağladık. Ayrıca 2 sezondur takımımızın formasını terleten kanat oyuncumuz Ramazan Taş ile yeniden anlaşma sağladık. Hayırlı olsun" denildi.

Talasgücü Belediyespor, dün de dış transferde Bedirhan Danışmaz ve Çağrı Can Tanrıbilir ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.