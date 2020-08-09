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Talasgücü Belediyespor 3 isim ile yeniden anlaştı

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde üç isim ile yeniden anlaşma sağladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da hem iç transferde, hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler ilk olarak dış transferde İçer İdman Yurdu forması giyen Mehmet Şükrü Önder'i renklerine bağladı ve ardından iç transferde kaptan Burak Öztürk, Resul Ekrem Turhan ve kaleci Mustafa Umut Mete ile yeniden anlaşma sağladı.


Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen Burak Öztürk, Resul Ekrem Turhan ve Mustafa Umut Mete ile yola devam ediyoruz. Oyuncularımıza ve takımımıza hayırlı olsun” dedi.

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