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Talasgücü Belediyespor: 3 - Niğde Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup 22. hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Niğde Belediyespor'u 3-1 yendi. Sarı Lacivertliler puanını 52'ye yükselterek lider Sincan Belediyespor ile aynı puana erişti.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha


Hakemler: Salih Soydan, Alişan Küçükkoçak, Emral Oktan


Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Erkan Kapar, Ahmet Şahbaz, Ömer Çoban, Emincan Konuk (Dk.46 İbrahim Şahinkaya), Canberk Soykuvvet (Dk.75 Osman Buğra), Bahtiyar Dolma (Dk.75 Alperen Topçular), Ercan Çiftci, Oğuz Saltabaş (Dk.84 Arda Saltan), Ramazan Taş (Dk.88 Mehmet Seçme), Akın Arıcan


Niğde Belediyespor: Cafer Öğütçü, Mustafa Güngör, Yalçın Öztürk, Berkay Ekmekce, Berk Karadağ, Ali İhsan (Dk.82 Berke Tamurx) İbrahim Bolat , Emin Polat, Furkan İzin, Emre Topçuoğlu, Ramazan Demir


Goller: Ahmet Şahbaz Dk.65, Alperen Topçular Dk.75, Ercan Çifci Dk.85 (Talasgücü Belediyespor) Furkan İzin Dk.12 (Niğde Belediyespor)


Kırmızı Kart: Furkan İzin Dk.89 (Niğde Belediyespor)

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