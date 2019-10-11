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Talasgücü Belediyespor 3 puan hesabında

Talasgücü Belediyespor, sahasındaki ilk galibiyetini almak istiyorSpor Toto Bölgesel Amatör lig (BAL) 5.

Talasgücü Belediyespor, sahasındaki ilk galibiyetini almak istiyor


Spor Toto Bölgesel Amatör lig (BAL) 5.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sahasındaki ilk galibiyetini alma hesabında. Geçen hafta Adana Pozantı Gençlik ve Spor deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile dönerek 3 puan alan Sarı-Lacivertliler grubunun güçlü takımlarından Mersin Meskispor'u ağırlayacak.


Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, zorlu maçın hazırlıklarını en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, "Kırmızı kart cezalısı 3 as futbolcumuzun bu maçta oynamayacak olması işimizi zorlaştıracak. Yine de saha ve seyirci avantajımızı iyi değerlendirerek galibiyet alacağımıza inanıyorum" dedi.


Talasgücü Belediyespor ile Mersin Meskispor arasındaki müsabaka, 13 Ekim Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak.

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