Talasgücü Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı

Bölgesel Amatör Lig 3.
Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligin 12.haftasında sahasında oynadığı maçta Andırın Yeşildağ'ı 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Kadir Has Yan Saha
Hakemler: Bekir Taşöz, Işık Ekinci, Tuğba Sarı
Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden (Dk.75 Mustafa Umut Mete), Doğukan Çevik, Osman Buğra Uysal, Ramazan Taş (Dk.46 Mustafa İlkay Kartal), Adem Hakan Ali Denizer, Muhammet Özdemir (Dk.64 Gökalp Kahya), Muzaffer İlhan (Dk.64 Emrah Turan), Uğurcan Gülay, Ahmet Aydın, Yusuf Kılıç (Dk.46 Furkan Camcı), Muhammed Sak
Andırın Yeşildağ: Mustafa Yeşilyurt (Dk.87 Şehmus Yüksek), Durdu Turhan Ciğer, Miraç Türksayar, Talha Sağdıç, Şamil Bolat, Ziya Ayvalı (Dk.75 Mustafa Ürük) Enes Türker, Resul Çiçek, Mehmet Can (Dk.57 Kemal Ayatay), İhsan Can Tanrıverdi, (Dk.57 Recep Tayyip), Ozan Kürtül *
Goller: Ramazan Taş dk.7, Muhammed Sak dk.20, Adem Hakan Ali Denizer dk.23, Muhammet Özdemir dk.38, Emrah Turan dk.70 (Talasgücü Belediyespor)