Talasgücü Belediyespor 3 puanı 7 golle aldı

Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Andırın Yeşildağspor'u 7-0'lık sonuçla mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kahramanmaraş ekibi Andırın Yeşildağspor'u farklı mağlup etti. Kahramanmaraş deplasmanından 3 puanı 7 golle alan Talasgücü Belediyespor 3'de 3 yapmanın sevincini yaşıyor. Talasgücü Belediyespor'un Andırın Yeşildağspor karşısında galibiyeti getiren golleri 14.dakikada Osman Buğra Uysal, 22, 42 ve 60.dakikalarda Muhammet Özdemir, 50.dakikada Ramazan Taş, 53.dakikada Muhammet Sak ve 84.dakikada Berkay Yılmaz kaydetti. Aldığı 7-0'lık galibiyetle puanını 9 yapan sarı lacivertliler liderliğini sürdürdü. Talasgücü Belediyespor ligin 4.haftasında Suvermez Kapadokyaspor'u konuk edecek.