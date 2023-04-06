Talasgücü Belediyespor: 6 - Yahşihanspor: 0

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup 24. hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Yahşihanspor'u 6-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor kompleksi Yan Saha
Hakemler: Mehmet Kara, İzlem Günaydın, Furkan Şekerci
Talasgücü Belediyespor: Çağrıcan Tanrıbilir, Erkan Kapar (Emincan Konuk Dk.46), Kadir Doğukan, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz (Furkan Akbulut Dk.46), Ercan Çifci (Emir Yıldırım Dk.46), Oğuz Saltabaş, Bahtiyar Dolma, Osman Buğra Uysal (Mustafa Kaya Dk.60), Arda Saltan, Akın Arıcan (Alperen Topçular Dk.52)
Yahşihanspor: Serkan Polat (Barbaros Dk.87), Mert Orhan, Şükrü Ali, Rıfat Yalınkılıç, Veysi Durmaz, Ziya Güven, Alaattin Tunç, Mustafa Can (Taha Dk.84), Doğanay Ulubaş, Mert Tutar (Efe Dk.87 ?), Mehmet Değirmenci (Abdülkadir Topal Dk.64)
Goller: Akın Arıcan (dk.17 ve 47), Osman Buğra Uysal (dk.40), Oğuz Saltabaş (dk.44), Bahtiyar Dolma (dk.49), Alperen Topçular (dk.56) (Talasgücü Belediyespor)