Talasgücü Belediyespor “Adalet” diyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor geride kalan hafta deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Suvermez Kapadokya maçında lehine verilmeyen penaltı pozisyonuna isyan ediyor. Müsabakanın 78.dakikası içerisinde Ercan Çifçi'nin rakip ceza alanı içerisinde düşürülmesine seyirci kalan hakem Mehmet Furkan Balbay'ın penaltı noktasını göstermemesine itiraz var.

Sarı Lacivertliler, "Kritik haftalara girdik, iltimas değil adalet istiyoruz. Bırakın maç sonuçları takımlar ve oyuncuları belirlesin. Herkes ligi hak ettiği yerde bitirsin" serzenişinde bulundu.