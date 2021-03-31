Talasgücü Belediyespor Antalya kampını tamamladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdürdü. Sarı-Lacivertliler bugün sabah yaptığı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanın ardından karayolu ile Kayseri'ye gelecek olan Talasgücü Belediyespor 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. Sarı-Lacivertliler ligin 1.haftasında Kayseri Emar Grup FK ile karşı karşıya gelecek.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımımızın ikinci etap kamp çalışması bugün yaptığımız antrenman ile sona erdi. Takımımız iki günlük iznin ardından çalışmalarına Kayseri'de devam edecek” ifadelerine yer verildi.