Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan: "Bu gruptan çıkacağız"

Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor zirveyi bırakmak istemiyor. Antrenör Halil Aslan, "Bu gruptan biz lider çıkacağız" dedi.

Grup 24. hafta maçında sahasında Yahşihanspor'u 6-0 yenerek 56 puana erişen Talasgücü Belediyespor zirvedeki yerini korudu. Sincan Belediyespor ile aynı puana sahip olan sarı lacivertliler, gruptan lider çıkmak arzusunda. Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, Yahşihanspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirirken, gruptan lider olarak çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Aslan; "Güzel bir galibiyet oldu. Rotasyon da yaptık. Sahada görev alan oyuncularım gerekeni yaptılar rahat bir galibiyet aldık. Ama Sincan maçında yaşananlar bizi üzdü. Golümüz ofsayt olarak değerlendirildi, penaltımız verilmedi. Ama yine de yarışı bırakmayacağız. Kalan 2 maçımızı kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Olmadı baraj maçına çıkarız. O maçta Sincan'ı yenip gruptan çıkacağız" dedi.