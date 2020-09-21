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Talasgücü Belediyespor ara verdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Koronavirüs (Covid-19) liglerin oynanıp, oynanmayacağı belirsizliği koruması nedeniyle ara verdi.


Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda hazırlıklarına start veren Sarı-Lacivertliler, BAL maçlarının oynanıp oynanmayacağı belli olmadığı gerekçesi ile çalışmalarını durdurdu.


Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör maçların oynanıp oynanmayacağına dair kesin bir açıklamasını bekliyoruz. Şu an oynanmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden biz de çalışmalarımıza ara verdik. Oyuncularımız evlerine döndüler. Eğer TFF'den olumlu bir karar çıkarsa tekrar topbaşı yapacağız. Aksi taktirde çalışmalarımıza uzun süre ara vereceğiz" dedi.

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