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Talasgücü Belediyespor, Arda Saltan ile anlaştı

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Orduspor’dan Arda Saltan’ı kadrosuna kattı.

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Orduspor'dan Arda Saltan'ı kadrosuna kattı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, transferlerine devam ediyor. Geçen sezon Orduspor forması giyen orta saha oyuncusu Arda Saltan yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek. 28 yaşındaki orta oyuncusu yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalayarak takımla çalışmalara başladı.


Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon 3.lig ekiplerinden Orduspor 1967'da forma giyen orta saha oyuncusu Arda Saltan ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.

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