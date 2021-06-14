İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talasgücü Belediyespor deplasmanda kaybetti

Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne 1-0 mağlup oldu.

Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 1-0 mağlup oldu.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 5. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ilk maçında Kayseri derbisini kaybeden Sarı-Lacivertliler ikinci maçında ise deplasmanda Cumhuriyet Üniversitesi'ne kaybetti grupta son sırada yer aldı.



Stat: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi


Hakemler: Ceyhun Panba, Berkay Otuzbiroğlu, Baran Can Durmuş


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Tolga Kaya, Macit Arabacı, (Eren dk.80), Fatih Kama, (Aykut Şafak dk.70), Emre Açıkgöz, Cenk Köksal Boğazkesen, Abdulkadir Aytak, Muhammed Yavuz Çolak, (Recep Tayyip dk.59), Mustafa Yüksektepe, Hüseyin Ateş, (Yasir Çakmak dk.70), Muhammed Yıldırım, Abdurrahman Çağlar


Talasgücü Belediyespor: Ayhan Öztürk, Bilal Kılıç, Canberk Soykuvvet, Ramazan Taş, (Mert Tolun dk.83), Resul Ekrem Turhan, Bünyamin Demir, (Recep Yaşar dk.65), Doğancan Akkaya, Tugay Tiryaki, (Necati Önal dk.65), Furkan Camcı, (Turgay Aydoğan dk.72), Burak Öztürk, Abdulkadir Kaplan


Gol: Abdulkadir Kaplan (k.k) dk.87 (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)


Sarı Kartlar: Recep Tayyip, Abdurrahman Çağlar (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi), Ramazan taş, Abdulkadir Kaplan (Talasgücü Belediyespor)


Kırmızı Kart: Canberk Soykuvvet dk.82 (Talasgücü Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.