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Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor

Talasgücü Belediyespor ligin 6.

haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Emar grup FK ile karşılaşacak.


Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan 5. hafta sonunda sarı lacivertliler 5 galibiyet alarak 15 puanla zirvede yer alıyor. Hafta sonu evinde oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Talasgücü Belediyespor'da keyifler ve moraller üst seviyede. haftasında oynayacağı Kayseri Emar Grup FK, maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde sürdürüyor.

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