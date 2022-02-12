Talasgücü Belediyespor, Develi deplasmanında

haftasında yarın deplasmanda Develispor'a konuk olacak.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde geride kalan 10.hafta sonunda 10 galibiyet alarak 30 puanla zirvede yer alan sarı lacivertliler kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçında geçtiğimiz hafta sahasında Abdulvahabi Gazispor'u 13-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Talasgücü Belediyespor'da gözler Develispor maçında. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Develispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Talasgücü Belediyespor maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Develi İlçe Stadı'nda oynanacak olan Develispor ile Talasgücü Belediyespor karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Zorlu doksan dakikada Osman Köksaldı düdük çalacak. Köksaldı'nın yardımcılıklarını Ali Rıza Kuzucu ve Sait Kaya yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Fahri Erden.