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Talasgücü Belediyespor eski Başkanı toprağa verildi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı ve Talasgücü Belediyespor Kulüp eski Başkanı Ali Rıza Karakullukçu toprağa verildi.


Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayata gözlerini yuman Ali Rıza Karakullukçu, cenazesi Talas'ta kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca mezarlığına defnedildi. Ali Rıza Karakullukçu'nun cenazesine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi çalışanları, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri, Talasgücü Belediyespor kulüp yönetimi ve teknik heyeti, amatör spor idarecileri katıldı.

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