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Talasgücü Belediyespor fırsat tepti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Yozgat 1959 FK ile 3-3 berabere kaldı.


Stat: Bozok Sentetik Dış Saha


Hakemler: Cem Alpay, Mehmet Can Onuk, Ceyhun Yılmaz


Yozgatspor 1959 FK: Kerem Latif, Anıl Kurt (Dk.88 Emre Yurtlu), Eren Çevik, Kürşat Ülük, Emirhan Ünal, Turgay Akman, Mert Canpolat (Dk.82 Sercan Tanırgan), Celal İpek, Özgür Demir (Dk.56 Bora Bayraktar), Levent Kaya, Çağrı Karabey


Talasgücü Belediyespor: Umut Mete, Emincan Konuk, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Kadir Doğukan, Canberk Soykuvvet, Ercan Çifci (Dk.74 Mustafa Kaya), Bahtiyar Dolma (Dk.61 Osman Uysal), Ramazan Taş, Akın Arıcan (Dk.61 Mehmet Seçme), Oğuz Saltabaş


Goller: Turgay Akman Dk.29, Mert Canpolat Dk.51, Eren Çevik Dk.66 (Yozgatspor 1959 FK) Oğuz Saltabaş Dk.10, Ramazan Taş Dk.39, Bahtiyar Dolma Dk.45+1 (Talasgücü Belediyespor)

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