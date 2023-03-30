Talasgücü Belediyespor galibiyet ile başladı

U-14 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi Mersin'de temsil eden Talasgücü Belediyespor, ilk maçında bugün Adana Seyhan Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Mersin Grubu'nda ilk maçına bugün Seyfi Ali Stadı'nda Adana Seyhan Belediyespor karşısında çıkan Talasgücü Belediyespor, rakibini Emirhan Bircan'ın attığı tek gol ile mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Teknik Patron Gökhan Dursun, güçlü rakipleri önünde iyi bir maç çıkardıklarını dile getirerek, sahadan galibiyet ile ayrılan oyuncularını kutladı.

Talasgücü Belediyespor, ikinci maçını 1 Nisan Cumartesi günü Osmaniye Akdenizspor ile oynayacak. Grup maçları 2 Nisan'da yine Seyfi Ali Stadı'nda oynanacak final karşılaşması ile son bulacak.