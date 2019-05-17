Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı

kademede mücadele eden Talasgücü Belediyespor ilk maçında İstanbul ekibi Dolayovaspor'u Dursun Erdem Yıldız'ın golü ile 1-0 mağlup etti.

1. kademe grubunda Kahramanmaraş'ta şampiyon olarak adını 2.kademeye yazdıran Talasgücü Belediyespor Eskişehir grubunda mücadele ediyor. Eskişehir grubunda ilk günü 'bay' olarak geçen Sarı-Lacivertliler dün ilk maçını oynadığı. İstanbul Dolayovaspor'u 1-0 mağlup ederek 2.kademe grubuna iyi başlayan Sarı-Lacivertlilerde gözler bugün oynayacağı Hürriyetspor maçında.

Sarı-Lacivertliler grup liderliği için bugün geçen sezonun Türkiye Şampiyonu olan Bursa Hürriyetspor ile karşı karşıya gelecek. Talasgücü Belediyespor, Bursa Hürriyetspor'u yenmesi halinde adını final yazdıracak.