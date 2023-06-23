Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı

Talasgücü Belediyespor U17 Türkiye Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

U17 Türkiye Şampiyonasında heyecan başladı. 1. kademede Aksaray Grubu'nda yer alan Talasgücü Belediyespor, ilk maçına dün çıktı. Sarı lacivertliler Aksaray Dağılgan Stadı'nda oynadığı maçta Silifke Belediyespor'u Resul Uğuz'un iki golü ile 2-1 mağlup etti. Doksan dakika sonunda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Talasgücü Belediyespor U17 takımı maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Talasgücü Belediyespor bugünü BAY olarak geçecek ve gruptaki ikinci maçını yarın saat 15.00'de Karaman Başakspor ile oynayacak.