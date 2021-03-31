Talasgücü Belediyespor göz doldurdu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek. 1.etap çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren ve ardından 2.etap kampı için Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım kampta oynadığı 5 hazırlık maçından 4'ünü kazanırken 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Talasgücü Belediyespor oynadığı 5 maçta 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Yeni sezon oynadığı hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar ile lig öncesi göz dolduran Talasgücü Belediyespor'da keyifler yerinde. Talasgücü Belediyespor'un hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şu şekilde;

Talasgücü Belediyespor 1-0 Ünyespor 1957 Spor

Talasgücü Belediyespor 3-1 Kepez Belediyespor

Talasgücü Belediyespor 2-0 Aydın Efelerspor

Talasgücü Belediyespor 2-0 Alibeyköyspor

Talasgücü Belediyespor 0-0 Orduspor