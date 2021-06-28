Talasgücü Belediyespor grubu galibiyetle tamamladı

Bölge 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor grubun son maçında deplasmanda Çorum ekibi Çimentospor'u 4-2 mağlup ederek sezonu galibiyetle bitirdi. Talasgücü Belediyespor 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı ve 9 puanla grubu 2.sırada tamamladı.

Stat: Çorum Şehir Stadyumu

Hakemler: Esad Sadık Demirtaş, Burak Toprak, Ömer Faruk Uyar

Çorum Çimentospor: Halis Hakan Eke, Zafer Kılıç, Mustafa Öz, Nuri Can Zorlu, Sefa Akın Başıbüyük, Emre Okutan, (Mücahit Çoban dk.74), Barış Üzbey, (Yavuz Burak Aykaç dk.46), Sadık Yücel, (Ali Kağan Ersoy dk.46), Samet Can Kavlak, (Oğuzhan Batman dk.54), Emre Korkmaz, (Özgür Doğan dk.54), İbrahim Enes Hoş

Talasgücü Belediyespor: Güven Yılmaz, Recep Daylak, (Turgay Aydoğan dk.35), Canberk Soykuvvet,(Furkan Ulus dk.89), Ramazan Taş, (Ali Avcı dk.89),Resul Ekrem Turhan, Mustafa İlkay Kartal,(Yakup Can Yazgan dk.63), Necati Önal, Turgay Tiryaki, Mehmet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Abdulkadir Kaplanx (Doğancan Akkaya dk.63)

Goller: İbrahim Enes Hoş dk.77, Yavuz Burak Aykaç dk.53 (Çorum Çimentospor) Turgay Tiryaki dk.23, Abdulkadir Kaplan dk.43, 45+3 ve 45+5 (Talasgücü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mücahit Çoban, Mehmet Yalçınkaya (Çorum Çimentospor), Mehmet Tahir Kalem (Talasgücü Belediyespor)