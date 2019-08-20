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Talasgücü Belediyespor güç depoluyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi güç depoluyor.


Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam eden Talasgücü Belediyespor Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde güç depolayarak sürdürüyor. Ligin başlamasına 1 ay gibi az bir zaman kala hazırlıklarını her geçen gün tempo artırarak sürdüren Talasgücü Belediyespor'da keyfiler yerinde. Hem kendi tesislerinde hem de Beştepelerde kros yaparak yeni sezon hazırlanan Sarı-Lacivertliler yeni sezon hazır bir şekilde girmeyi planlıyor.

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