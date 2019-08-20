Talasgücü Belediyespor güç depoluyor

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam eden Talasgücü Belediyespor Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde güç depolayarak sürdürüyor. Ligin başlamasına 1 ay gibi az bir zaman kala hazırlıklarını her geçen gün tempo artırarak sürdüren Talasgücü Belediyespor'da keyfiler yerinde. Hem kendi tesislerinde hem de Beştepelerde kros yaparak yeni sezon hazırlanan Sarı-Lacivertliler yeni sezon hazır bir şekilde girmeyi planlıyor.